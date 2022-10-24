Жовтень, 24 в 11:01

Через значні руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго запровадила стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області.

Коли та кому відключатимуть світло у Київській області 24 жовтня 2022 року – далі в матеріалі.

Відключення електроенергії на Київщині

Оновлено 24 жовтня. У понеділок стабілізаційні відключення електрики почалися з 09:24.

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У ДТЕК кажуть, що вони триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин, проте можуть повторитися протягом доби, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10:00 до 14:00, і стабілізаційні відключення триватимуть протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Актуальний графік відключень на Київщині можна подивитися тут.

Оновлено 23 жовтня. У неділю на Київщині стабілізаційні відключення електрики почалися з 11:13.

Оновлено 22 жовтня о 10:50: За розпорядженням НЕК Укренерго, в суботу, 22 жовтня, в Київській області знову запровадили відключення електроспоживання.

Стабілізаційні відключення світла розпочалися з 8:38.

Оновлено 21 жовтня: За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Тому в регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!

– Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергомісткого приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно, – закликав і наголосив Олексій Кулеба.

20 жовтня. Стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області впровадили з 12:58.

Загалом Київщину поділили на дві групи. Для різних груп світло вимикатимуть у різні години дня та дні тижня – з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 02:00, з 18:00 до 22:00.