Як подати заявку на виплати для ВПО від благодійного фонду Право на захист
У благодійному фонді Право на захист можна безкоштовно отримати юридичну допомогу з питань ВПО, гуманітарну та психологічну допомогу, соціальні виплати.
Вже зараз ВПО можуть отримати гроші на кожного члена родини. Як подати заявку на допомогу і хто її може отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Право на захист: як подати заявку
Люди, які постраждали від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області, а також з листопада – у Харківській області, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від HIAS.
Благодійний фонд Право на захист розпочав новий проєкт за підтримки HIAS саме у цих регіонах. Виплата – 6 660 грн на кожного члена родини.
Хто може отримати допомогу від благодійного фонду Право на захист
Отримати допомогу можуть не тільки ті люди, які втратили житло, бізнес тощо, але й вразливі родини ВПО у цих областях (в яких є двоє і більше людей, люди 55+, з вагітні жінки або молоді матусі з малятами до 2 років, а також особи з інвалідністю, неповні родини тощо).
Перевагу будуть надавати родинам ВПО, які стали на облік протягом останнього місяця, навіть якщо вони не мають перелічених вище вразливостей.
Які категорії людей можуть отримати допомогу:
- Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.
- Домогосподарства, які постраждали від раптових обстрілів, родини, які втратили члена родини; втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок воєнних дій.
- ВПО або люди, що перемістились більше ніж 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5 400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості (мають двох або більше дітей, є особи з інвалідністю, домогосподарство ведеться однією особою, є вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2 років, мають людей похилого віку (55+ років) в родині).
Однак подавати заявку та отримувати допомогу не можуть ті ВПО, які вже отримали виплати від інших міжнародних організацій.
Право на захист: як подати заявку
Подати заявку на отримання грошової допомоги не можна через інтернет. Потрібно обов’язково бути фізично у м. Бровари, вул. Незалежності, 5. Центр працює по буднях з 9:00 до 18:00.
Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади.
Розклад роботи оновлюється в телеграм-каналі: https://t.me/hias_help. З листопада отримати кошти можна і харків’янам. Для цього потрібно стежити за новинами в телеграм-каналі.
В благодійному фонді можна подати заявку за наявності таких документів:
- паспорт;
- податковий номер;
- номер IBAN банківського рахунка, куди будуть нараховані кошти;
- документи, що підтверджують категорію вразливості (свідоцтва про народження дітей та їхні податкові номери, медичні довідки, довідки про інвалідність, вагітність тощо).
Під час реєстрації заявки мають бути присутні всі члени родини з оригіналами документів.