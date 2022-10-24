Жовтень, 24 в 14:20

У благодійному фонді Право на захист можна безкоштовно отримати юридичну допомогу з питань ВПО, гуманітарну та психологічну допомогу, соціальні виплати.

Вже зараз ВПО можуть отримати гроші на кожного члена родини. Як подати заявку на допомогу і хто її може отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Право на захист: як подати заявку

Люди, які постраждали від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області, а також з листопада – у Харківській області, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від HIAS.

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Благодійний фонд Право на захист розпочав новий проєкт за підтримки HIAS саме у цих регіонах. Виплата – 6 660 грн на кожного члена родини.

Хто може отримати допомогу від благодійного фонду Право на захист

Отримати допомогу можуть не тільки ті люди, які втратили житло, бізнес тощо, але й вразливі родини ВПО у цих областях (в яких є двоє і більше людей, люди 55+, з вагітні жінки або молоді матусі з малятами до 2 років, а також особи з інвалідністю, неповні родини тощо).

Перевагу будуть надавати родинам ВПО, які стали на облік протягом останнього місяця, навіть якщо вони не мають перелічених вище вразливостей.

Які категорії людей можуть отримати допомогу:

Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів.

Домогосподарства, які постраждали від раптових обстрілів, родини, які втратили члена родини; втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок воєнних дій.

ВПО або люди, що перемістились більше ніж 30 днів тому, мають дохід менший ніж 5 400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості (мають двох або більше дітей, є особи з інвалідністю, домогосподарство ведеться однією особою, є вагітні жінки та жінки з грудними дітьми до 2 років, мають людей похилого віку (55+ років) в родині).

Однак подавати заявку та отримувати допомогу не можуть ті ВПО, які вже отримали виплати від інших міжнародних організацій.

Право на захист: як подати заявку

Подати заявку на отримання грошової допомоги не можна через інтернет. Потрібно обов’язково бути фізично у м. Бровари, вул. Незалежності, 5. Центр працює по буднях з 9:00 до 18:00.

Також у Київській області працюють виїзні мобільні бригади.

Розклад роботи оновлюється в телеграм-каналі: https://t.me/hias_help. З листопада отримати кошти можна і харків’янам. Для цього потрібно стежити за новинами в телеграм-каналі.

В благодійному фонді можна подати заявку за наявності таких документів:

паспорт;

податковий номер;

номер IBAN банківського рахунка, куди будуть нараховані кошти;

документи, що підтверджують категорію вразливості (свідоцтва про народження дітей та їхні податкові номери, медичні довідки, довідки про інвалідність, вагітність тощо).

Під час реєстрації заявки мають бути присутні всі члени родини з оригіналами документів.