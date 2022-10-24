Якщо людям подобається: Буданов дав пораду тим, хто зібрався на Щекавицю
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав пораду тим, хто зібрався на київську гору Щекавиця через ядерну загрозу з боку Росії.
Це він озвучив в інтерв’ю виданню Українська правда.
— Вона (ядерна загроза з боку Росії, – Ред.) реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю.
За його словами, ця загроза існує постійно, але вона така ж, “як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того”.
Керівник ГУР вважає, що тим, хто зібрався на Щекавицю, можна не розходитись.
— Якщо людям подобається, то нащо? – жартівливо відповів Буданов.
Після погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні український сегмент соціальних мереж бурхливо на це відреагував.
Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя. Однією з ідей було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Ця ідея породила чимало жартів та мемів в мережі.
Фото: ГУР