Якщо людям подобається: Буданов дав пораду тим, хто зібрався на Щекавицю

Жовтень, 24 в 18:42

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав пораду тим, хто зібрався на київську гору Щекавиця через ядерну загрозу з боку Росії.

Це він озвучив в інтерв’ю виданню Українська правда.

— Вона (ядерна загроза з боку Росії, – Ред.) реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю.

За його словами, ця загроза існує постійно, але вона така ж, “як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того”.

Зараз дивляться

Керівник ГУР вважає, що тим, хто зібрався на Щекавицю, можна не розходитись.

— Якщо людям подобається, то нащо? – жартівливо відповів Буданов.

Після погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні український сегмент соціальних мереж бурхливо на це відреагував.

Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя. Однією з ідей було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Ця ідея породила чимало жартів та мемів в мережі.

Фото: ГУР