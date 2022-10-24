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Факти / Україна / Суспільство

Якщо людям подобається: Буданов дав пораду тим, хто зібрався на Щекавицю

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав пораду тим, хто зібрався на київську гору Щекавиця через ядерну загрозу з боку Росії.

Це він озвучив в інтерв’ю виданню Українська правда.

— Вона (ядерна загроза з боку Росії, – Ред.) реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю.

За його словами, ця загроза існує постійно, але вона така ж, “як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того”.

Зараз дивляться

Керівник ГУР вважає, що тим, хто зібрався на Щекавицю, можна не розходитись.

— Якщо людям подобається, то нащо? – жартівливо відповів Буданов.

Після погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні український сегмент соціальних мереж бурхливо на це відреагував.

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Користувачі почали фантазувати, як вони проведуть останні миті життя. Однією з ідей було провести оргію в центрі Києва на горі Щекавиця. Ця ідея породила чимало жартів та мемів в мережі.

Фото: ГУР

Джерело: Українська правда
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