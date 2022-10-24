Жовтень, 24 в 15:52

Німецька компанія Hensoldt передала Україні першу радіолокаційну станцію TRML-4D.

В межах угоди ще три TRML-4D мають бути передані у рекордно короткий термін.

Що відомо про німецьку систему TRML-4D, а також про її технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

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Радіолокаційна система TRML-4D

TRML — це сімейство радарів протиповітряної оборони, які спочатку розроблялися компанією Telefunken, а сьогодні – Hensoldt.

TRML-4D – це багатофункціональна радіолокаційна система повітряного спостереження та перехоплення цілей. Останній варіант сімейства TRML, представлений у 2018 році.

Як зазначають розробники, TRML-4D має найсучасніші військово-морські та наземні тактичні радари HENSOLDT C-діапазону.

Тому система забезпечує багатофункціональне спостереження та перехоплення цілей, водночас система наведення вміє розпізнавати свої та ворожі повітряні об’єкти.

TRML-4D здатна виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, роблячи акцент на невеликих, швидких крилатих ракетах, літаках та вертольотах, що низько літають та маневрують.

Крім того, комплекс можна використовувати як для артилерійської розвідки повітряного простору, так і для розвідки БПЛА.

Як зазначає українське профільне видання Defense Express, сучасні радіолокаційні станції виробництва країн НАТО інтегруються у єдину мережу і дозволяють обмінюватись інформацією для створення єдиного інформаційного поля.

Тобто радар TRML-4D може працювати в інтересах ЗРК NASAMS, який має власну РЛС AN/MPQ-64 Sentinel.

Особливості TRML-4D

Ця система ППО надзвичайно ефективна і може знаходити цілі у радіусі 250 км та на висоті до 30 км.

Крім того, станція дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1 500 різних цілей на дальностях від 0,01 до 250 км.

TRML-4D може супроводжувати винищувачі та балістичні ракети на відстані до 150 та 60 км. Радіолокатори встановлюють на шасі 8х8 та можуть транспортуватись літаками С-130 та А400М.

Крім того, TRML-4D разом із комплексом IRIS-T SLM може збивати цілі у радіусі 40 км.

Розробники виокремлюють такі переваги TRML-4D:

Унікальна концепція одночасної багатопроменевої та доплерівської обробки забезпечує надійне виконання всіх операційних завдань із високою швидкістю оновлення.

Чудова продуктивність навіть у складних умовах.

Підтримка зенітно-ракетних систем малої та середньої дальності.

Призначена для тривалої роботи та високої робочої готовності.

Низький MTTR, висока надійність кожного компонента та сучасне вбудоване випробувальне обладнання (BITE) спрощують технічне обслуговування та знижують витрати комплексу.

Особливість радіолокатора у тому, що він оснащений великою кількістю модулів технології нітриду гелію. Антени генерують велику кількість ефективних діаграм одночасно, тому TRML-4D дуже точний.

Технічні характеристики

Усі дані представлені компанією-розробником Hensoldt.

Частота – C-band.

Інструментальна дальність – 250 км.

Висота – до 40 км.

Мінімальна ЕПР цілі – 0,01 кв. м.

Кількість цілей – до 1 500.

За офіційними даними, сьогодні TRML-4D використовують Німеччина, Нідерланди, Литва, Малайзія, Таїланд та Україна.

Хоч системи ППО TRML-4D дуже ефективні, але щоб повністю закрити небо над Україною, необхідно сотні таких установок, на чому неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський.

Фото: Hensoldt