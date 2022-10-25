Жовтень, 25 в 14:35

Кабмін із жовтня збільшив розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям. Така ініціатива здійснюється у межах програми Прихисток.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги якщо прихистили ВПО – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, програма передбачає компенсацію від держави за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій.

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Яку суму компенсації за комунальні послуги ВПО можна отримати

Власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть тепер 900 гривень за кожну таку особу на місяць.

Раніше за одну людину можна було одержати 450 гривень.

Це стало можливим завдяки оновленому Меморандуму про співпрацю, який від імені уряду уклав Мінрегіон із Товариством Червоного Хреста України.

У Мінреінтеграції зазначають, що уряд схвалив ще одну новацію: під час нарахування субсидій ця компенсація не буде вважатися доходом.

Це стане ще одним хорошим стимулом для тих, хто приймає у себе вимушених переселенців.

Щоб отримати компенсацію, власники житла, які прихистили в себе переселенців, мають звернутися за місцем проживання до органів місцевого самоврядування.

Компенсація за комунальні послуги ВПО

Також розширено перелік закладів, які мають право отримати компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистили ВПО.

Таке право матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОПи, релігійні організації й інші – всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, що у вересні Кабінет Міністрів виділив із резервів Держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також у закладах освіти приватного типу.