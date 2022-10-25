Можливість виїхати з тимчасово окупованих територій майже вичерпана – Мінреінтеграції

Жовтень, 25 в 16:14

Люди активно евакуюються із тимчасово окупованих територій України напередодні зими. Проте можливість виїзду з ТОТ уже майже вичерпано, попереджає Мінреінтеграції.

– Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня до більш безпечних регіонів центральної та західної України виїжджають близько тисячі громадян. Зокрема, йде обов’язкова евакуація із Донецької області, – йдеться у повідомленні.

Міністерство підрахувало, що лише за минулий місяць із ОРДЛО до безпечніших регіонів виїхало понад 5 тис. осіб, понад 700 з яких – діти та понад 500 – люди з інвалідністю.

Усього ж звідти евакуювалося близько 1,1 млн мирних громадян, серед яких понад 131 тис. дітей та понад 24 тис. людей з інвалідністю, сказано в заяві відомства.

Зараз дивляться

– Протягом поточного місяця не припинялася евакуація із тимчасово окупованих територій. Хоча поки що, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана. Окупанти фактично перестали пропускати евакуаційний транспорт із Херсонської та Запорізької областей, – зазначає Мінреінтеграції.

Повідомляється, що для цього агресори обладнують різні перешкоди: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо.

– Як результат – майже за місяць вдалося виїхати лише невеликій кількості людей. Стільки раніше виїжджало за 1-2 дні. З Херсону евакуювалися понад 1,3 тис. осіб, із Запорізької області – близько 1,4 тис. громадян. Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення, – йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції нагадує, що про бажання евакуюватися можна повідомити через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot або на гарячу лінію відомства: 15-48.