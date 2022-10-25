Жовтень, 25 в 9:56

У всіх регіонах України вимушено застосували графіки обмеження постачання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів.

Про це повідомили в Укренерго, пояснивши, що це потрібно для стабілізації роботи енергосистеми.

– Примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми, – пояснили в Укренерго.

Українцям нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

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Тому громадян просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також користуватися деякими з них вночі, зокрема, пральними машинками, бойлерами, обігрівачами.