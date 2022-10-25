Школи на Київщині 26 жовтня повертаються до очного або змішаного навчання

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Усі заклади освіти Київської області, які після масованої атаки РФ 10 жовтня працювали дистанційно, зможуть відновити навчання в очному або змішаному форматах з середи, 26 жовтня.

Таке рішення ухвалив напередодні оперативний штаб Ради оборони Київщини.

– Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття, – повідомляє Київська ОВА.

Про зміни в організації освітнього процесу обіцяють повідомити додатково.

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Вранці 10 жовтня Росія атакувала 13 областей та Київ ракетами та дронами-камікадзе. За останніми даними, того дня загинули 20 людей, поранено більше 100.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено 205 об`єктів, зокрема 45 будинків, 30 багатоповерхівок та об`єкти критичної інфраструктури.

До 14 жовтня заклади освіти Київщини через посилену загрозу ракетних обстрілів перевели на дистанційку, потім продовжили до 21 жовтня і ще раз – до 28 жовтня.