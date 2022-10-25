Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Школи на Київщині 26 жовтня повертаються до очного або змішаного навчання

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Школи на Київщині 26 жовтня повертаються до очного або змішаного навчання
Фото: Depositphotos

Усі заклади освіти Київської області, які після масованої атаки РФ 10 жовтня працювали дистанційно, зможуть відновити навчання в очному або змішаному форматах з середи, 26 жовтня.

Таке рішення ухвалив напередодні оперативний штаб Ради оборони Київщини.

– Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття, – повідомляє Київська ОВА.

Про зміни в організації освітнього процесу обіцяють повідомити додатково.

Зараз дивляться

Вранці 10 жовтня Росія атакувала 13 областей та Київ ракетами та дронами-камікадзе. За останніми даними, того дня загинули 20 людей, поранено більше 100.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено 205 об`єктів, зокрема 45 будинків, 30 багатоповерхівок та об`єкти критичної інфраструктури.

До 14 жовтня заклади освіти Київщини через посилену загрозу ракетних обстрілів перевели на дистанційку, потім продовжили до 21 жовтня і ще раз – до 28 жовтня.

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка