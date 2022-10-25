Жовтень, 25 в 13:22

Для стабілізації роботи енергосистеми на Львівщині запровадили стабілізаційні відключення електроенергії.

Коли та кому відключатимуть світло у Львівській області – далі в матеріалі.

Оновлено 25 жовтня. У Львові та області розпочалися аварійні віялові відключення світла. З 9:20 введена перша група аварійних відключень для населення. Зараз дивляться А з 11:31 введена друга група. У Львівобленерго повідомили, що відключення введені у всіх районах області та частково у Львові. Повний список вулиць у Львові, які відключені від електропостачання, можна переглянути тут. У місті станом на 12:00 відсутнє електропостачання на таких вулицях: Скнилівські провулки (1-10), Щирецька, Кульпарківська, Айвазовського, Вилітна, Височана С.,Залізничник, Кульпарківська-Наукова, Кульпарківська-Щирецька, Лижв’ярська, Мирного П., Тернопільська, Подільська, Садівник-Люкс СК, Сміла, Смотрицького М., Сумська, Урожай, Урожайна, Шевченка Т., Щирецька, Щирецька-Скнилівська.

Оновлено 20 жовтня. У четвер на Львівщині запроваджено графік обмеження електричної енергії.

Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК Укренерго сьогодні на Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

У Львівобленерго додали, що тих промислових споживачів, яких внесли до графіку, уже повідомили про ситуацію. Вони повинні виконати обсяги зниження.

Варто зазначити, що відключення стосується виключно промислових об’єктів, про відключення світла для побутових користувачів на Львівщині інформації поки що немає.

Графік відключення

На Львівщині запроваджено п’ять черг Графіка обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ).

Також згідно з розпорядженням РДЦ Західного регіону НЕК Укренерго від 20 жовтня запровадило дві черги Графіка обмеження навантаження (ГОН).

Також усіх мешканців закликали зменшити використання електроенергії у пікові години: з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Це ті проміжки часу, коли на енергосистему йде найбільше навантаження.