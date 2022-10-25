Вивчення італійської мови для початківців: безкоштовні курси, канали на YouTube та сайти
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Італійську мову вважають однією з наймилозвучніших у світі. Нею писали Данте та Умберто Еко, зберігаючи легкість та мелодичність рідної мови.
Для того, аби вивчати італійську, тепер не потрібно витрачати багато коштів.
Вивчення італійської мови для початківців безкоштовно – все, що треба знати, в матеріалі Фактів ICTV.
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Для того, аби вивчати італійську, передусім потрібно вивчити абетку та елементарні фрази, а потім братися за лексику та граматику.
Для розмовної італійської вам варто освоїти фонетику, а для читання та писемного мовлення буде потрібно знання граматики.
Вивчення італійської мови самостійно: список сервісів
- DuoLingo – проста програма для вивчення італійської в ігровій формі.
- Hellotalk – тут можна спілкуватися з носіями мови і подолати мовний бар’єр.
- Book2 – онлайн-курс, який містить словник і розмовник. Усі уроки озвучені носіями мови.
- ItalianPod101 – сервіс англійською мовою, для того аби тренувати аудіювання з великою базою тематичних аудіо- та відеоуроків, розділених за рівнями, від початкового до просунутого.
- Italki – сервіс, у якому ви можете знайти викладачів і мовних партнерів. Тут можна замовити стандартні уроки з домашніми завданнями, готові пакети курсів з потрібної теми або 30-хвилинні розмовні сесії з носіями мови.
- Colloquial Italian – самовчитель італійської для початківців англійською. Покроковий курс складається з підручника і аудіозаписів.
Канали на YouTube для вивчення італійської мови
- Learn Italian with ItalianPod101.com. На ньому ви відкриєте для себе більше ніж 600 відео для вивчення італійської мови, включно зі стандартними словами та виразами. Тут безліч уроків в ігровій формі, субтитри французькою та італійською мовами.
- ITALIamo. На каналі є пронумеровані уроки, завдяки яким ви захочете вивчити італійську мову (побудова речення, цікаві діалоги тощо).
- Learn Italian with Dialogues. Структуровані уроки італійської мови, які містять велику кількість слів. Завдяки ньому ви можете поповнити словниковий запас, а також вивчити і покращити граматику.
- LearnAmo. Канал для більш високого рівня. Доступні субтитри кількома іноземними мовами з підводними каменями вивчення італійської.
- Learn Italian with Lucrezia. Для розуміння та покращення вимови слід переглянути відео на цьому каналі.
- Impara l’Italiano con Italiano Automatico. Канал для вивчення мови у веселій ігровій формі.
Як вчити італійську в Instagram
- Learn Italian with Melissa. Хороший канал для тих, хто хоче вивчати італійську з нуля за картинками.
- italiano_ora. Окрім того, що в акаунті багато дописів з уроками італійської, на сторінці є посилання на безкоштовний курс вивчення мови для українських біженців.
- impara_italiano. Тут є список базових виразів, який стане корисним кожному, хто тільки починає вивчати італійську.
- italianwordoftheday. Сторінка, яка поповнюється щодня на одне італійське слово. Підійде тим, хто вчить мову як хобі та не хоче чи не може присвятити цій справі багато часу.
- ig_italia. Це спільнота італійських інстаграмерів, куди 3-4 рази на день додають дуже гарні фото, зроблені в Італії. Під картинкою завжди є тест з кількох речень, з якого можна дізнатися більше про місце, зображене на фото. Відчуття таке, що тобі проводять мініекскурсію.