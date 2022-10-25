Жовтень, 25 в 16:39

Італійську мову вважають однією з наймилозвучніших у світі. Нею писали Данте та Умберто Еко, зберігаючи легкість та мелодичність рідної мови.

Для того, аби вивчати італійську, тепер не потрібно витрачати багато коштів.

Вивчення італійської мови для початківців безкоштовно – все, що треба знати, в матеріалі Фактів ICTV.

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Для того, аби вивчати італійську, передусім потрібно вивчити абетку та елементарні фрази, а потім братися за лексику та граматику.

Для розмовної італійської вам варто освоїти фонетику, а для читання та писемного мовлення буде потрібно знання граматики.

Вивчення італійської мови самостійно: список сервісів

DuoLingo – проста програма для вивчення італійської в ігровій формі.

Hellotalk – тут можна спілкуватися з носіями мови і подолати мовний бар’єр.

Book2 – онлайн-курс, який містить словник і розмовник. Усі уроки озвучені носіями мови.

ItalianPod101 – сервіс англійською мовою, для того аби тренувати аудіювання з великою базою тематичних аудіо- та відеоуроків, розділених за рівнями, від початкового до просунутого.

Italki – сервіс, у якому ви можете знайти викладачів і мовних партнерів. Тут можна замовити стандартні уроки з домашніми завданнями, готові пакети курсів з потрібної теми або 30-хвилинні розмовні сесії з носіями мови.

Colloquial Italian – самовчитель італійської для початківців англійською. Покроковий курс складається з підручника і аудіозаписів.

Канали на YouTube для вивчення італійської мови

Learn Italian with ItalianPod101.com. На ньому ви відкриєте для себе більше ніж 600 відео для вивчення італійської мови, включно зі стандартними словами та виразами. Тут безліч уроків в ігровій формі, субтитри французькою та італійською мовами.

ITALIamo. На каналі є пронумеровані уроки, завдяки яким ви захочете вивчити італійську мову (побудова речення, цікаві діалоги тощо).

Learn Italian with Dialogues. Структуровані уроки італійської мови, які містять велику кількість слів. Завдяки ньому ви можете поповнити словниковий запас, а також вивчити і покращити граматику.

LearnAmo. Канал для більш високого рівня. Доступні субтитри кількома іноземними мовами з підводними каменями вивчення італійської.

Learn Italian with Lucrezia. Для розуміння та покращення вимови слід переглянути відео на цьому каналі.

Impara l’Italiano con Italiano Automatico. Канал для вивчення мови у веселій ігровій формі.

Як вчити італійську в Instagram

Learn Italian with Melissa. Хороший канал для тих, хто хоче вивчати італійську з нуля за картинками.

italiano_ora. Окрім того, що в акаунті багато дописів з уроками італійської, на сторінці є посилання на безкоштовний курс вивчення мови для українських біженців.

impara_italiano. Тут є список базових виразів, який стане корисним кожному, хто тільки починає вивчати італійську.

italianwordoftheday. Сторінка, яка поповнюється щодня на одне італійське слово. Підійде тим, хто вчить мову як хобі та не хоче чи не може присвятити цій справі багато часу.

ig_italia. Це спільнота італійських інстаграмерів, куди 3-4 рази на день додають дуже гарні фото, зроблені в Італії. Під картинкою завжди є тест з кількох речень, з якого можна дізнатися більше про місце, зображене на фото. Відчуття таке, що тобі проводять мініекскурсію.