Має стати зрозумілішим: в ОП повідомили про роботу над графіком відключення електрики

Жовтень, 26 в 16:02

В Україні працюють над вдосконаленням графіка відключення електроенергії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

— Такий графік має стати для споживачів зрозумілішим, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах. Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони, – зазначив він.

За словами Тимошенка, відбувається спільна робота з обленерго, міськими головами, представниками обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго та Міненерго.

Зараз дивляться

У ДТЕК раніше пояснили, за яким принципом визначаються години відключення електрики та чому не всі житлові будинки потрапляють під стабілізаційні відключення електроенергії.

Протягом 10-12 жовтня Росія завдала по території України масованих ракетних та авіаційних ударів, зокрема по енергетичних об’єктах. 22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко