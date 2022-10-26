Жовтень, 26 в 9:08

За розпорядженням НЕК Укренерго, вранці 26 жовтня знову почалися стабілізаційні відключення світла.

Оновлено 26 жовтня. У Київській області з 7:45 почалися стабілізаційні відключення електроенергії.

Графік відключення світла у Київській області 26 жовтня

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Оновлено 25 жовтня. Сьогодні по всіх областях України знову будуть застосовані графіки обмеження постачання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів.

Усі населені пункти Київської області розділені на кілька груп. Кожна з них буде відключатися від світла у визначений проміжок часу.

З графіком відключень електроенергії у Київській області можна ознайомитися за посиланням.

Оновлено 24 жовтня. У понеділок стабілізаційні відключення електрики почалися з 09:24.

У ДТЕК кажуть, що вони триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин, проте можуть повторитися протягом доби, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10:00 до 14:00, і стабілізаційні відключення триватимуть протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Актуальний графік відключень на Київщині можна подивитися тут.

Оновлено 23 жовтня. У неділю на Київщині стабілізаційні відключення електрики почалися з 11:13.

Оновлено 22 жовтня о 10:50: За розпорядженням НЕК Укренерго, в суботу, 22 жовтня, в Київській області знову запровадили відключення електроспоживання.

Стабілізаційні відключення світла розпочалися з 8:38.

Оновлено 21 жовтня: За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Тому в регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!

– Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергомісткого приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно, – закликав і наголосив Олексій Кулеба.

20 жовтня. Стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області впровадили з 12:58.

Загалом Київщину поділили на дві групи. Для різних груп світло вимикатимуть у різні години дня та дні тижня – з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 02:00, з 18:00 до 22:00.