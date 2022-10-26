Можливі відключення світла у Київській області: графік на 26 жовтня 2022 року
За розпорядженням НЕК Укренерго, вранці 26 жовтня знову почалися стабілізаційні відключення світла.
Оновлено 26 жовтня. У Київській області з 7:45 почалися стабілізаційні відключення електроенергії.
Графік відключення світла у Київській області 26 жовтня
Оновлено 25 жовтня. Сьогодні по всіх областях України знову будуть застосовані графіки обмеження постачання електроенергії для промислових та інших категорій споживачів.
Усі населені пункти Київської області розділені на кілька груп. Кожна з них буде відключатися від світла у визначений проміжок часу.
З графіком відключень електроенергії у Київській області можна ознайомитися за посиланням.
Оновлено 24 жовтня. У понеділок стабілізаційні відключення електрики почалися з 09:24.
У ДТЕК кажуть, що вони триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин, проте можуть повторитися протягом доби, якщо Укренерго не скасовує застосування стабілізаційних відключень.
Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10:00 до 14:00, і стабілізаційні відключення триватимуть протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.
Актуальний графік відключень на Київщині можна подивитися тут.
Оновлено 23 жовтня. У неділю на Київщині стабілізаційні відключення електрики почалися з 11:13.
Оновлено 22 жовтня о 10:50: За розпорядженням НЕК Укренерго, в суботу, 22 жовтня, в Київській області знову запровадили відключення електроспоживання.
Стабілізаційні відключення світла розпочалися з 8:38.
Оновлено 21 жовтня: За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Тому в регіоні з 09:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення!
– Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергомісткого приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно, – закликав і наголосив Олексій Кулеба.
20 жовтня. Стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області впровадили з 12:58.
Загалом Київщину поділили на дві групи. Для різних груп світло вимикатимуть у різні години дня та дні тижня – з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 02:00, з 18:00 до 22:00.
Графік можливих відключень у Київській області
Варто зазначити, що кожна група буде відключатися в чітко визначений проміжок часу, якщо буде розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень.
Мешканців Київщини закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.
Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів та торгових центрів.
Раніше в Офісі президента заявили, що 20 жовтня на всій території України будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією, щоправда, неодночасно.