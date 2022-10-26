Жовтень, 26 в 8:57

Зранку 26 жовтня киян знову попередили, що вимушені застосувати графіки обмеження постачання електроенергії.

Оновлено 26 жовтня. У Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Чи відключатимуть світло у вашому будинку, можна дізнатися зі спрощеного графіку адрес.

Для цього потрібно вказати назву вулиці та номер будинку.

Зараз дивляться

Також відповідну інформацію можна знайти у графіку відключень електроенергії.

Оновлено 25 жовтня. У Києві з 9:20 почалися стабілізаційні відключення світла. Для комфорту споживачів працює оновлений спрощений графік адрес, який можна знайти за посиланням. Усі споживачі електроенергії Києва розділені на три групи.

Графік потенційних відключень електроенергії в Києві

Оновлено 24 жовтня. У Києві сьогодні з 09:24 почалися стабілізаційні відключення світла, повідомили у ДТЕК і нагадали, що працює оновлений спрощений графік адрес, у якому споживачі розділені на три групи.

Оновлено 23 жовтня. За розпорядженням Укренерго у Києві з 11.13 почалися стабілізаційні відключення світла, повідомляють у ДТЕК.

Оновлено 22 жовтня о 10:35. Як поінформували в компанії ДТЕК Київські електромережі, відключення світла в столиці розпочалися з 8:38.

Всі споживачі електроенергії розділені на 3 групи, кожну з яких відключатимуть від енергоспоживання у визначений проміжок часу.

– Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час, – наголосили в ДТЕК.

Оновлено 21 жовтня. Щоб жителям столиці не доводилось шукати адресу в переліку, на сайті Yasno почав працювати оновлений спрощений графік.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку в рубриці Графік відключень, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Оновлено 20 жовтня о 14:10. В Укренерго закликають жителів Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії. Інакше почнуться відключення світла.

У компанії наголосили, що в столиці та чотирьох центральних регіонах швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Наразі диспетчерський центр Укренерго запровадив тимчасове контрольоване обмеження споживання електрики в цьому регіоні.

Напередодні ДТЕК Київські електромережі попередила, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії у місті Київ з 23:24 19 жовтня.

– Станом на 19 жовтня ці відключення почнуться з 23:24. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше як на 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень, – йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що, наприклад, якщо будинок абонента відключався з 8 до 12 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

У ДТЕК оприлюднили список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення:

– Щоб підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00, – наголосили у компанії.

Водночас працівників бізнесу просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

– Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен мав вдома світло, – йдеться у повідомленні.

Раніше в Офісі президента заявили, що 20 жовтня по всій території України будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією, щоправда неодночасно.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі