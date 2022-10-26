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У Чехії, Німеччині та Туреччині з’являться пункти видачі документів українським біженцям

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Чехії, Німеччині та Туреччині з’являться пункти видачі документів українським біженцям
Фото: Depositphotos

Після вдалого досвіду у Польщі держпідприємство Документ планує відкрити мобільні пункти для видачі громадянам України закордонних паспортів, ID-карток та інших документів у Чехії, Німеччині та Туреччині.

Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник глави МВС Євген Єнін.

– У подальших наших планах – розширення мережі закордонних представництв ДП Документ не лише у Польщі, а й в інших державах. Ми про це вже домовилися с чеською владою, нас чекає Німеччина та Туреччина, – уточнив він.

За його словами, йдеться також про розширенням переліку документів і послуг, тобто можна буде замовити техпаспорт на авто або посвідчення водія.

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Надалі планується оренда офісів за кордоном для роботи стаціонарних пунктів підприємства.

У Польщі працюють мобільні пункти ДП Документ у спеціально облаштованих мікроавтобусах. Йдеть про три міста – Варшаву, Краків та Гданськ.

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