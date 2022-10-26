У ДТЕК пояснили, за яким принципом визначаються години відключення електрики

Жовтень, 26 в 14:43

Деякі житлові будинки не потрапляють під стабілізаційні відключення електроенергії, якщо вони заживлені однією лінію з критично важливим об’єктом.

Про це розповіла керівниця відділу з комунікацій ДТЕК Київські регіональні електромережі Алла Гурова.

— Під час формування графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень, – сказала вона.

Гурова розповіла, шо для зручності клієнтів всі адреси, наприклад, в Київській області, були розділені на дві черги, для яких постачання світла буде здійснюватися почергово.

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Години відключення кожної групи будуть чергуватися щодня для того, щоб електропостачання одних і тих же клієнтів не обмежувалося в один і той же час.

— Після розпорядження диспетчера НЕК Укренерго про введення стабілізаційних відключень диспетчер ДТЕК Київські регіональні електромережі застосовує тимчасові обмеження відповідно до черги. Наприклад, будинок відключався з 10 до 14, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18 до 22 годин і з 02 до 06:00, – розповіла Гурова.

Вона зауважила, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хв. для перепідключення електропостачання між групами.

Протягом 10-12 жовтня Росія завдала по території України масованих ракетних та авіаційних ударів, зокрема по енергетичних об’єктах. 22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження.