Жовтень, 26 в 8:31

У Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії розділені на три групи.

Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Киян попередили, що відключення повинні тривати не більше чотирьох годин.

Графік відключення світла у Києві 26 жовтня

Зараз дивляться

Але потрібно бути готовими до того, що в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Для комфорту споживачів також працює оновлений спрощений графік, який можна переглянути за посиланням.

Щоб зрозуміти, чи відключать світло у вашому будинку, достатньо ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі