У Києві почалися стабілізаційні відключення святла – графік на 26 жовтня
У Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії розділені на три групи.
Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Киян попередили, що відключення повинні тривати не більше чотирьох годин.
Графік відключення світла у Києві 26 жовтня
Але потрібно бути готовими до того, що в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.
Для комфорту споживачів також працює оновлений спрощений графік, який можна переглянути за посиланням.
Щоб зрозуміти, чи відключать світло у вашому будинку, достатньо ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.
Джерело: ДТЕК Київські електромережі