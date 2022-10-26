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Факти / Україна / Суспільство

У Києві почалися стабілізаційні відключення святла – графік на 26 жовтня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Києві почалися стабілізаційні відключення святла – графік на 26 жовтня

У Києві з 7:45 почалися стабілізаційні відключення світла. Всі споживачі електроенергії розділені на три групи.

Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Киян попередили, що відключення повинні тривати не більше чотирьох годин.

Графік відключення світла у Києві 26 жовтня

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Але потрібно бути готовими до того, що в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Для комфорту споживачів також працює оновлений спрощений графік, який можна переглянути за посиланням.

Щоб зрозуміти, чи відключать світло у вашому будинку, достатньо ввести адресу в рядок пошуку, після чого  зявиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі

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