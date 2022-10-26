Жовтень, 26 в 11:03

Група з компаній, які постачають електроенергію, Yasno створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією можуть користуватися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Для того, щоб за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

Зараз дивляться

зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;

тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;

так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

Може бути таке, що за вашою адресою час не визначається. Це означає, що з високою вірогідністю, відключення у вашому будинку не відбудеться.

Для того, щоб дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чат-бот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno створили канал у Telegram.

Налаштувавши сповіщення в чат-боті Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення, та відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чат-бот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли є атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Згідно з ними, не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги;

стабілізуючі відключення. Сповіщення про такі відключення будуть приходити тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram