Жовтень, 27 в 8:29

22 квітня 2022 року у Києві Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерство соціальної політики України підписали меморандум про взаєморозуміння.

Метою цієї угоди є надання фінансової підтримки незахищеним особам, що постраждали від війни в Україні.

МКЧХ сформує бюджет до 1,9 млрд грн, а ТЧХУ – до 500 млн грн для надання фінансової допомоги переміщеним та соціально незахищеним українцям.

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Як отримати грошову допомогу від Червоного Хреста – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Хто зможе отримати виплати

Допомогу можуть отримати всі внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну Росії проти України.

– Виплати здійснюватимуться на підставі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій і зон бойових дій, – повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Допомога від Червоного Хреста буде надаватися українцям додатково до виплат для ВПО.

Як отримати допомогу від Червоного Хреста ВПО

Фінансова допомога в межах програми становитиме 2 500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи єДопомога.

За словами віцепрезидента українського Червоного Хреста Павла Розенка, виплати здійснюватимуться через портал Дія.

– Безумовно, реєстрація ВПО необхідна, але без додаткових довідок. Оскільки сьогодні усі реєстрації – цифрові, і вже є база даних ВПО, тому, я так розумію, уряд готовий без будь-яких бюрократичних перешкод через портал Дія відразу надавати допомогу від Міжнародного комітету ЧХ, – зазначив Розенко.

Він додав, що виплата спочатку буде разова, але буде можливість продовжити цю допомогу залежно від категорії громадян.

Пріоритетними будуть такі категорії:

особи з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину-сироту;

родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Додаткова допомога

Одна з програм, яка реалізовувалася Червоним Хрестом України у березні-квітня 2022 року – Ваучерна програма для підтримки ВПО.

Спочатку ця програма була запущена у великих містах, що першими приймали тисячі ВПО та межували з областями, де ведуться активні бойові дії.

Далі її розширили до шести міст і вона реалізовувалася у Полтаві, Житомирі, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі та Черкасах.

Програма давала можливість ВПО з категорій вразливості придбати у мережі супермаркетів Сільпо товари на суму 2 200 грн для покриття базових потреб.

На початку травня 2022 року ця програма завершилася.

Враховуючи, що кількість ваучерів змогла покрити потреби понад 20 тис. родин ВПО, зараз Червоний Хрест розробляє спільно з партнерами інші програми для підтримки більшої кількості ВПО.