Жовтень, 27 в 20:10

Збройні сили України отримали ще одну ефективну зброю – ізраїльські системи від компанії Smart Shooter. Вони здатні впоратись з виявленням та знищенням іранських дронів Shahed, якими окупанти атакують українські міста.

Що відомо про ізраїльські системи Smart Shooter – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Smart Shooter в Україні: що відомо

Ізраїльське видання Debka стверджує: в Україні на полях повітряного бою з’явилася ізраїльська військова система. Як повідомляється, українські військові вже встановили її на легких літаках і безпілотниках.

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Smart Shooter здатна ефективно знаходити та знищувати іранські дрони-камікадзе, якими РФ атакує українські міста.

Що таке Smart Shooter

Це система управління вогнем, по суті розумний приціл, який виявляє цілі за допомогою радара, а потім дуже точно визначає тип дрона та його місцезнаходження. Це допомагає збити безпілотник зі стрілецької зброї.

Штучний інтелект Smart Shooter працює за принципом One shot — one hit (один постріл – одне влучання).

Як зазначають розробники, це набагато більше, ніж оптичний приціл. Це високотехнологічна індивідуальна система управління вогнем.

Smart Shooter має двоядерний комп’ютер зі складною балістичною обробкою, що може розпізнавати, відстежувати та вражати повітряні (дрони/БПЛА) і наземні цілі з неперевершеною точністю.

Уперше система була використана ізраїльською армією у вересні 2022 року. Тоді її застосовували не для перехоплення дронів, а для розгону мітингарів у Хевроні. Замість куль бійці ЦАХАЛ використовували губчасті кульки.

Особливості системи

Висота smart-системи складає 95 см, а вага — приблизно 75 кг. Також існують версії з меншою вагою, їх встановлюють на гармати та кулемети.

Взагалі система розроблялася для допомоги солдатам влучно та швидко знищувати цілі.

Smart Shooter підвищує ефективність завдяки здатності точно вражати та знищувати наземні, повітряні, статичні чи рухомі цілі як вдень, так і вночі. Завдяки унікальній можливості оne shot – оne hit система управління вогнем підвищує точність пострілу та зменшує збитки.

Окремо про знищення безпілотників. Останніми часом РФ почала атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Хоча їх можна збити звичайною стрілецькою зброєю, зробити це не так легко, як здається.

Якраз для цього ідеально підходить ізраїльська система управління вогнем Smart Shooter. Завдяки вбудованим алгоритмам націлювання, які можуть відслідковувати та вражати навіть дуже маленькі безпілотники, що летять на високій швидкості на відстані до 250 м, система здатна знищити будь-який дрон.

Характеристики Smart Shooter