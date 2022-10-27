Жовтень, 27 в 13:58

Компанія Укренерго запроваджує більш тривалі екстрені відключення світла в Києві та Київській області. Причина – нові пошкодження української енергосистеми під час обстрілів РФ.

Про це поінформували в пресслужбі компанії ДТЕК. Так, внаслідок російських ударів виник дефіцит потужності енергосистеми в столиці та області на рівні 30% споживання.

– Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК Укренерго вводить безпрецедентні екстрені обмеження, – наголошується в повідомленні.

У ДТЕК попередили, що попередні графіки стабілізаційних відключень світла вже не актуальні. В найближчі дні будуть запроваджуватися більш жорсткі та тривалі відключення споживачів від електрики.

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Водночас енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Українців закликають підтримати енергетиків та помірно споживати електроенергію. Йдеться про те, щоб вмикати енергоємні побутові прилади по черзі, а також максимально скоротити споживання електрики в години пікового навантаження: зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Підприємців закликають обмежити використання освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів.

У ДТЕК нагадали, що, причиною відключень світла можуть бути не лише російські обстріли, а й аварії на розподільчих мережах через перенавантаження чи пошкодження сторонніми особами.

Тому громадянам, в яких після завершення періоду аварійного відключення світла електрика не з’явилася, радять повідомляти про це через канали комунікації: Viber та Telegram-бот ДТЕК, а також через сторінки компанії в Facebook.

У ДТЕК запевнили, що в таких випадках зроблять все необхідне, щоб оперативно усунути аварію.

Оновлено 14:40. У компанії YASNO уточнили, що цієї ночі російські терористи завдали серйозних руйнувань енергетичній інфраструктурі на Київщині. Тому різко погіршилася ситуація з енергопостачанням.

– Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%… Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла. Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго, – зазначили в YASNO.

Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив мешканців області, що варто готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.

Як відомо, вночі 27 жовтня армія РФ знову обстріляла енергетичну інфраструктуру України. Пошкоджені магістральні мережі в центральних областях. У зв’язку з цим сьогодні запроваджені обмеження споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Джерело: YASNO, ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі