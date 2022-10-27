Жовтень, 27 в 20:33

Більшість країн світу продовжують підтримувати українців, які внаслідок повномасштабної війни залишилися без дому або стали вимушеними переселенцями.

Американська організація HIAS розпочала новий проєкт грошової допомоги для українців. HIAS діє через благодійний фонд Право на захист, який є єдиним офіційним представником організації в Україні.

Хто зможе отримати нову фінансову допомогу від HIAS та як це зробити – дізнавалися Факти ICTV.

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Що передбачає допомога

Грошова підтримка від HIAS становить 6 660 грн на кожного члена родини.

Хто може отримати допомогу

Її можуть отримати постраждалі від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської області.

З листопада 2022 року на допомогу також можуть претендувати жителі Харківської області.

Звернутися по грошову допомогу зможуть не лише люди, що втратили житло, бізнес чи засоби до існування внаслідок воєнних дій на Київщині, але й вразливі родини ВПО, які перемістилися у Київську область.

Отже, отримати грошову допомогу можуть такі категорії:

сім’ї переселенців, які переїхали за останні 30 днів;

домогосподарства, які постраждали від обстрілів;

сім’ї, що втратили члена сім’ї.

Організація HIAS також надає грошову допомогу переселенцям, які переїхали понад 30 днів тому, але мають низький дохід — менше ніж 5 400 грн на особу протягом останніх трьох місяців.

Таким ВПО отримати виплати можна за умов:

у сім’ї є двоє чи більше дітей;

у сім’ї є особи з інвалідністю;

у сім’ї є люди похилого віку (від 55 років);

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою);

у складі сім’ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до 2 років.

Перевага надається родинам ВПО, які стали на облік протягом останнього місяця, навіть якщо вони не підпадають під вищезгадані категорії вразливості.

Грошова підтримка не надається тим родинам, які вже отримували виплати від інших міжнародних організацій!

Як отримати 6 660 грн

Потрібно подати заявку в постійному центрі реєстрації за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 5, у будні з 9:00 до 18:00.

У Київській області також працюють виїзні бригади. За розкладом їхньої роботи можна слідкувати у Telegram-каналі.

Для реєстрації мають бути присутні всі члени родини, включно з дітьми.

При собі потрібно мати особисті документи:

паспорт;

податковий номер (на усіх членів родини, включно з дітьми);

номер IBAN банківського рахунка (кожного повнолітнього члена родини);

довідку ВПО (за наявності).

Якщо хтось у вашій родині належить до однієї з категорій вразливості, необхідно мати довідку або документ, який це підтверджує.