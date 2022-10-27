Жовтень, 27 в 9:08

За розпорядженням НЕК Укренерго, вранці 27 жовтня знову почалися стабілізаційні відключення світла.

У Київській області стабілізаційні відключення світла почалися з 05:38.

У графіку відключень електроенергії Київська область поділена на дві групи. Для кожної світло вимикають у різні години та дні тижня.

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Згідно з графіком, відключення світла відбуваються для кожної групи споживачів не більше 4 годин, однак можуть повторитись протягом доби через 8 годин. Наприклад, якщо світло зникло з 8 до 12 ранку, то у випадку необхідності повторне відключення може бути з 20:00 до 24:00.

Стабілізаційні відключення електроенергії запровадили через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання світла допомагає зменшити навантаження на систему та дає можливість енергетикам швидше її полагодити.

Українців також просять споживати електроенергію помірно і вимикати всі зайві електроприлади з 7:00 до 23:00 години. Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і торгових центрів.