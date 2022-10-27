Перевірено понад 40 тис. га та 1,5 тис. доріг: хто та як розміновує Київщину

Жовтень, 27 в 17:48

На території Київщини на сьогодні виявлені 200 тис. вибухонебезпечних предметів, частину з них знешкодили. Решту передали на фронт, щоб їх змогли використати ЗСУ.

Про це розповів старший офіцер відділу сил підтримки, відповідальний за виконання робіт із розмінування на території Київської області Павло Підгаєць.

– На перших порах десятки тисяч боєприпасів були передані Збройним силам для подальшого використання, але є дуже багато боєприпасів, які піддавалися вогню та мають деформацію, не можуть бути використані повторно, тому ми вимушені їх знищувати шляхом підриву, – розповідає військовий.

Розмінування Київщини розпочалося буквально з перших днів після звільнення. І військові, і поліція, розуміли, що люди ринуть на ці території одразу, і тому працювали максимально швидко. Збройні сили України, ДСНС, вибухотехніки Нацполіції, сапери Національної гвардії, Державної служби спецтранспорту та інші формування, які займаються розмінуванням, із квітня стали разом до роботи.

Зараз дивляться

– Ця спільна скоординована робота дала такий результат, що сьогодні 200 тис. вибухонебезпечних предметів вилучено, і або утилізовано, або передано для подальшого використання Збройними силами України. Територія, яку перевірили, – понад 40 тис. га. Понад 33 500 об’єктів перевірено, а також 1,5 тис. доріг та ліній електропередач. Робота виконана колосальна, – каже офіцер.

Та на сьогодні ще не можна сказати, що вже безпечно всюди, стверджує він.

– Основні небезпеки залишилися в посадках лісових, масивах лісових, куди б я не рекомендував ходити. Деякі поля ще не перевірені саперами. Але переважно місця загального користування і об’єкти критичної інфраструктури загалом безпечні, – додає військовий.

Перші місяці після звільнення області на Київщині працювали 50-60 груп різних формувань одночасно. Зараз залишилося 20-25 груп. Більшість сил перемістилися на Харківщину та Херсонщину, де роботи значно більше.

Спочатку боєприпаси знешкоджували прямо там, де і виявляли. Часто це було і в межах населених пунктів. Сьогодні виокремили буквально 5-6 місць в Київській області, де відбуваються підриви. Усі роботи пильнує безпосередньо командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

– На перших порах підривали боєприпаси на місцях виявлення. Потім у зв’язку з тим, що люди пережили великі стреси, почали локалізовувати такі місця. На сьогодні всі підриви відбуваються лише після узгодження з усіма інстанціями, робляться оголошення для місцевих жителів, визначені буквально 5-6 місць, де можуть здійснюватися підриви. Дуже багато людей важко сприймають будь-який підрив, особливо ті, які пережили бомбардування. Це одразу викликає в них шок, вони одразу замикаються, присідають. Це нормальна реакція людей на такі дії, тому ми намагаємося мінімізувати такі речі, – каже Павло Підгаєць.

Під час підриву снарядів територію закривають для проїзду, а в повітря часто підіймають дрон, щоб переконатися, що людей близько немає.

Роботи чимало і сили це забирає, але не навички та інстинкти. За словами офіцера, за весь період розмінування області не було жодного випадку підриву фахівців.