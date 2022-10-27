Жовтень, 27 в 8:50

Група компаній – постачальників електроенергії Yasno створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією можуть скористатися всі жителі Києва.

Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno

Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:

Зараз дивляться

зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;

тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;

так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.

За даними компанії Yasno, станом на 26 жовтня в базі відображаються майже всі адреси Києва.

Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.

Крім цього, Yasno позначили будинки із складним типом підключення. За ними тимчасово недоступний прогнозний графік, але в компанії працюють над вирішенням цього питання.

Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.

Yasno. Графік відключень: чат-бот у Telegram

Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno створили канал у Telegram.

Налаштувавши сповіщення в чат-боті Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.

Окрім Києва, чат-бот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.

Зараз існує два види відключень:

Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли є атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Тут не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.

Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.

Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram