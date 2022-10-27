Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno: перевірка у кілька кліків
Група компаній – постачальників електроенергії Yasno створила сайт, на якому швидко та просто можна дізнатися про можливі відключення електроенергії. Цією функцією можуть скористатися всі жителі Києва.
Як знайти свій будинок у графіку відключень світла Yasno та як саме шукати свою адресу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як знайти свій будинок у графіку відключень на Yasno
Щоби за кілька хвилин дізнатися, в які години вдома можуть відключити електропостачання, скористайтеся покроковою інструкцією:
- зайдіть на сайт Yasno. Графік відключень;
- тут потрібно просто вказати назву своєї вулиці та номер будинку;
- так ви можете дізнатися вашу групу та час можливої відсутності світла в разі впровадження стабілізаційних відключень.
За даними компанії Yasno, станом на 26 жовтня в базі відображаються майже всі адреси Києва.
Якщо вашої адреси у списку немає, це означає, що ви не потрапляєте у черги імовірних стабілізаційних відключень від Укренерго.
Крім цього, Yasno позначили будинки із складним типом підключення. За ними тимчасово недоступний прогнозний графік, але в компанії працюють над вирішенням цього питання.
Щоби дізнатися актуальну інформацію про стабілізаційні відключення, можна також перейти на сайт або в соцмережі ДТЕК Київські електромережі.
Yasno. Графік відключень: чат-бот у Telegram
Для тих киян, кому зручніше перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у месенджерах, Yasno створили канал у Telegram.
Налаштувавши сповіщення в чат-боті Yasno-online у Telegram, кияни отримуватимуть повідомлення про виникнення енергетичної тривоги, що буде означати появу ризику тимчасового відключення та, відповідно, про усунення проблем у мережі.
Окрім Києва, чат-бот також показує актуальну інформацію щодо відключень у Дніпропетровській області.
Зараз існує два види відключень:
- Екстремальні аварійні відключення. Їх застосовують тоді, коли є атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Тут не існує точних графіків або черг відключення. Мешканцям будуть намагатися додавати орієнтовний перелік вулиць до кожного сповіщення про такий тип тривоги.
- Стабілізаційні відключення. Сповіщення про такі відключення приходитимуть тоді, коли буде потреба збалансувати енергосистему.
Yasno. Графік відключень: як налаштувати бот в Telegram
- Перейдіть за посиланням на чат-бот.
- Натисніть кнопку Старт.
- Оберіть функцію Можливі відключення – Київ.
- Після цього бот надішле актуальну інформацію щодо відключень електроенергії в місті.