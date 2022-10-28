Контрнаступ ЗСУ на Луганщині триває, бійці просуваються кожного дня – Гайдай

Жовтень, 28 в 9:30

У Луганській області контрнаступ Збройних сил України триває кожного дня. Однак існують певні труднощі, внаслідок яких просування ЗСУ відбувається трохи повільніше, ніж хотілося б військовому керівництву.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. За його словами, українським воїнам вдається титанічними зусиллями просуватися вперед.

– Не так швидко, як всім нам хотілося б, але ми розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині. Збройні сили України просуваються вперед, погода заважає, дуже багато негативних факторів, але попри це, вони кожного дня просуваються вперед, – зазначив він.

За словами глави ОВА, контрнаступ на Луганщині ускладнюється підтягнутою технікою, резервами російських військ, оборонними спорудами РФ та замінованою територією.