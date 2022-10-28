Жовтень, 28 в 10:24

Енергетична компанія Укренерго скасувала екстрені відключення світла у Київській області, які ввели 27 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київщини зі світлом.

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Наголошується, що ситуація в енергосистемі досі напружена, тому енергетики просять споживачів відповідально ставитися до використання електрики – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Також енергетики просять бізнес обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Своєю чергою у ДТЕК Київські електромережі повідомили, що киянам продовжують екстрені відключення світла.

– Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, – наголосили в компанії і також закликали споживачів максимально обмежити споживання електрики.

Нагадаємо, що через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, ввели екстрені обмеження електропостачання.