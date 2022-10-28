Жовтень, 28 в 19:29

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, залишаються чинними.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, строки дії яких спливли під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки під час досягнення 25-ти або 45-річного віку (якщо строк вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України, пояснили у міністерстві.

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У Мінреінтеграції додали, що власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що російські спецслужби блокують виїзд українців до країн Євросоюзу. Зокрема, на кордонах з Естонією та Латвією людям доводиться чекати по 2-6 днів. За даними міністерства, ФСБ робить це для того, щоб перевірити громадян на наявність паспорта РФ.

Натомість у ЗСУ повідомили, що українці, які примусово отримали російські паспорти, можуть співпрацювати зі Збройними силами України.

Джерело: Мінреінтеграції