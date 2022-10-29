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Голова Київської МВА розповів, чи існує ризик повторного нападу на Київ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Голова Київської МВА розповів, чи існує ризик повторного нападу на Київ
Фото: Depositphotos

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) генерал-полковник Сергій Попко вважає, що ризики повторного наступу російських військ з півночі на Київ нікуди не зникли.

Про це голова КМВА розповів в інтерв’ю виданню НВ.

За словами Сергія Попка, бажання Кремля загарбати столицю України є завжди і воно нікуди не зникало.

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— Ворог продовжує загарбницьку війну, в якій гине чудовий український народ. Він знищує інфраструктуру держави. Ризик для столиці, як і для нашої країни, нікуди не зникав, – зауважив генерал-полковник.

Проте він наголосив, що Збройні сили України готові до будь-яких дій з боку російського противника.

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Раніше начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступу росіян із території Білорусі найближчим часом не буде.

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