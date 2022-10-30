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Факти / Україна / Суспільство

Графік відключення електрики у Києві не буде точним на 100% – YASNO

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Графік відключення електрики у Києві не буде точним на 100% – YASNO
Фото: Pexels

Дуже складно спрогнозувати дефіцит та споживання електроенергії, тому графік відключення світла у Києві не буде абсолютно точним, заявив в ефірі телемарафону гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

– 100% збігу не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати, який буде дефіцит, споживання. І цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Маю надію, що на початку тижня ми опублікуємо нові графіки і вони будуть більш точними, – наголосив він.

За його словами, є два типи відключень – екстрені і стабілізаційні, перші можуть тривати шість годин і більше, а стабілізаційні – до чотирьох годин.

Укренерго 30 жовтня другий день поспіль не надавало операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки сьогодні вранці українці спожили на 2,6% менше електроенергії, ніж вчора, а верхня точка ранкового піку була пізніше, що також уповільнило зростання споживання.

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Проте попереду ще вечір неділі, тому є ризик виникнення необхідності відключень.

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