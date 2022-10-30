Жовтень, 30 в 17:22

Що відомо про безпілотний надводний апарат Unmanned Surface Vessel (USV) та його характеристики – дивіться в нашому матеріалі.

Що таке Unmanned Surface Vessel (USV)?

Це апарат, що здатен рухатися поверхнею води без екіпажу на борту. USV здатні виконувати різні функції, основними з яких є протичовнова війна, протимінна боротьба, патрулювання та захист акваторій.

Такі апарати використовувалися ще під час Другої світової війни як дистанційно керовані кораблі-мішені та для операцій з розмінування.

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Технічні характеристики USV

Безпілотні надводні судна відрізняються за розміром: від менше 1 метра до понад 20 метрів, з водотоннажністю від кількох кілограмів до кількох тонн. Це дозволяє охопити широкий діапазон рівнів потужності.

Джерела живлення USV різняться залежно від розміру та призначення. Вони можуть працювати на дизельному паливі, бензині, гібридній електриці, акумуляторах і відновлюваних джерелах енергії.

USV включає станцію з управлінням транспортним засобом, зв’язок та бортові системи.

Технології запобігання зіткненням забезпечують більш безпечну навігацію для USV, особливо у зоні інтенсивного морського руху, і сприяють автономній навігації в зонах обмеженого доступу.

Для безпечної навігації на USV використовуються різні типи датчиків: датчики зору, гідролокатори, датчики виявлення та визначення дальності (LIDAR), інфрачервоні та радарні. Ці датчики можна використовувати окремо або в поєднанні один з одним, залежно від формату програми.

Фото: US Navy