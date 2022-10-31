Жовтень, 31 в 10:12

Внаслідок ракетних ударів РФ пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській області. Без світла наразі близько 300 тис. клієнтів, повідомляє ДТЕК.

В області відбуваються екстрені відключення світла, графіки аварійних відключень, складені раніше, уже неактуальні.

Йдеться про пошкодження енергооб’єктів, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони.

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Вранці 31 жовтня РФ завдала чергового ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом ворог випустив більш як 50 крилатих ракет з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), 44 з них збила наша ППО.

Зокрема кілька ракет було збито на території Київської області, однак є також влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, тому кількасот клієнтів наразі без світла. Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Попередньо, є один потерпілий та руйнування приватних будинків.