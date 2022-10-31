Жовтень, 31 в 18:17

У Києві стабілізують ситуацію зі світлом орієнтовно о 21:00-22:00.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що внаслідок ранкової ракетної атаки РФ без світла у Києві залишається 270 тис. квартир, 40% споживачів столиці – без води.

– Світло повернули мешканцям Троєщини та частково – Подолу. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 21:00-22:00. Але навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати. Бо ситуація складна, – повідомив мер Києва.

Фахівці вже відновили водопостачання на лівому березі Києва, на правобережній частині столиці досі тривають роботи.

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Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єтів у 10 регіонах. Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях.

Укренерго скасувала стабілізаційні графіки погодинних відключень світла, які були запроваджені з 6:00. Надалі потреба у відключеннях світла визначатиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі України.