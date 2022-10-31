Тимчасові обмеження тривають: у Києві оновили графік відключення світла
31 жовтня через масовану ракетну атаку РФ киян знову попередили, що змушені застосувати графіки обмеження постачання електроенергії.
Згідно з попереднім розкладом, опублікованим на сайті YASNO, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години.
– Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може не бути більш тривалий час, – зазначив постачальник YASNO.
Інтервали у графіку в окремих випадках можуть бути зрушені приблизно на 40 хвилин.
Щоб жителям Києва не доводилось шукати адресу в переліку, на сайті Yasno також працює оновлений спрощений графік. Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 7:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.