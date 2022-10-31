Жовтень, 31 в 18:29

У Monobank повідомляють про збій 31 жовтня. Проблеми у роботі застосунку почалися приблизно о 17:30.

Деякі користувачі не можуть зайти у свій обліковий запис. Також спостерігаються проблеми із платежами.

Служба підтримки Monobank підтвердила, що фахівці вже працюють над розв’язанням проблеми.

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З чим саме пов’язаний збій та терміни повного усунення проблем не уточнюються. Наразі гаряча лінія mono перевантажена.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський підтвердив збій та заявив, що проблему спробують усунути до 19.30.

У середині вересня стало відомо, що Monobank вирішив відмовитися від російської мови у додатку.

А раніше Monobank підвищив тариф на зняття готівки з 0,5% до 0,9%. За заявою Олега Гороховського, за попередніх умов тариф за зняття готівки не буде покривати витрати фінустанови.