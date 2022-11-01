Листопад, 01 в 11:42

Україна протистоїть російській агресії вже протягом восьми місяців. Як би не було важко, які б ми втрати не несли – правда за нами, ми воюємо на своїй землі і за свою незалежність. Вистояти у цій боротьбі нам допомагають наші міжнародні партнери, без них було б набагато важче.

Євросоюз посилив політичну, гуманітарну, фінансову й військову підтримку України та системно запроваджує безпрецедентні масштабні санкції проти Росії.

Країни Євросоюзу прихистили більше 7,5 млн українців. Єврокомісія надала державам-членам понад €3,5 млрд для прийому вимушених біженців. А через механізм цивільного захисту допомагає українцям, які постраждали від жорстоких дій російської армії.

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Попри нищівні руйнування, що завдали окупанти передмістям Києва, мешканці передмість отримають житло ще до зими. 300 мобільних будиночків від Єврокомісії та Swedish Civil Contingency Agency мають облаштувати в Бучі. В них розселять людей, які втратили домівки внаслідок обстрілів, а також обладнають пункти обігріву на випадок сильних морозів.

Нині в Рівному бучанці навчаються встановлювати тимчасове житло.

Заступник голови представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло зазначив, що турбота про постраждалих – одна з основних місій Євросоюзу.

– У пріоритеті Євросоюзу – гуманітарна допомога, захист людей як всередині України, так і тих, хто поїхав, – сказав Ремі Дюфло. – Є велика гуманітарна програма, якою керує гуманітарна гілка Єврокомісії. Для України виділено загалом €348 млн, зокрема €13 млн для Молдови, яка прийняла чимало українських біженців.

Більша частина коштів, зауважив Дюфло, надійшла для потреб українців, у ті міста, де найбільше вимушених переселенців.

Екстренна допомога Україні через механізм цивільного захисту ЄС є найбільшою та найскладнішою операцією за всю його історію. Адже долучились сюди не лише всі 27 країн Євросоюзу, а й Норвегія, Туреччина, Північна Македонія та Ісландія. Єврокомісія виділила загалом €485 млн євро на гуманітарну допомогу Україні від початку війни.

Клаудія Амарал, представниця служби ЄС із гуманітарної допомоги та цивільного захисту, зауважила, що Європейська комісія допомагає Україні на всіх фронтах.

– Ми надаємо гуманітарну допомогу, а також заснували механізм цивільного захисту, – сказала вона. – Тому вся підтримка є не лише фінансовою, ми допомагаємо також речами та продуктами. Від лютого спрямували 71,4 тонни вантажів на підтримку України.

Підтримка України різноманітна і безпрецедентна за масштабом. Це і рятувальне спорядження, і медичне обладнання, засоби для пожежників, машини швидкої допомоги, енергетичні прилади, наприклад генератори.

– Насправді потреба у гуманітарній допомозі величезна, і розуміючи це, Європейська комісія нещодавно виділила додаткові €175 млн євро для України, – продовжила Клаудія Амарал. – Ми не припиняємо нашу підтримку та зобов’язуємося продовжувати допомагати у міру своїх можливостей.

Допомога стосується не тільки біженців, але й тих, хто отримав важкі поранення під час ворожих обстрілів. Ще з березня Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації почав евакуацію українців, що потребують невідкладної медичної допомоги.

Аби пришвидшити процес, у вересні біля аеропорту Жешува у Польщі відкрили Медичний хаб. Вже вдалося відправити до європейських клінік понад 1,4 тис. українців. До цього долучилися 18 країн Євросоюзу.

Щоденна робота команди Єдиного механізму цивільного захисту полягає в тому, щоби переконатися – пацієнт зможе безпечно та вчасно прибути на лікування. Виклик у тому, що швидка допомога не може чекати в аеропорту, а літак не може чекати на пацієнта. Тож медичний хаб є таким місточком, що допомагає зробити процес медичної евакуації ефективним.

До Жешува пацієнта привозять напередодні запланованого вильоту в клініку. У хабі можна переночувати в комфортних умовах, цілодобово отримати лікарський догляд, необхідні процедури та психологічну підтримку.

Коли пацієнт прибуває до медичного хабу – він отримує гарячу їжу, місце для перепочинку, може скористатися душем. Тут також обладнано ігрову кімнату для дітей.

Понад 11 млн людей в Україні отримали гуманітарну допомогу від європейських країн. У Євросоюзі запевняють – продовжать допомагати українцям, поки це буде необхідно.