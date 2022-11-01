Листопад, 01 в 11:41

На Київщині заклади загальної середньої освіти переводять на дистанційне навчання. Школи працюватимуть у такому режимі протягом двох днів: 1 та 2 листопада.

Про це поінформували в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Оперативного штабу ради оборони регіону. Причина – загроза нових російських обстрілів по території Київщини.

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Дитсадки в області працюватимуть у режимі чергових груп до 2 листопада.

Якщо в навчальному процесі виникнуть інші зміни, в ОВА проінформують про них додатково.

Як відомо, 31 жовтня війська РФ здійснили черговий масований обстріл території України. На Київщині було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилася частина регіону.

Станом на ранок 1 листопада голова Київської ОВА Олексій Кулеба поінформував, що близько 20 тис. абонентів досі залишаються без електропостачання. Проте енергетики працюють цілодобово, щоб поновити подачу електрики.

О 6:15 ранку в регіоні почалися планові стабілізаційні вимкнення світла. Обмеження електропостачання також запроваджені в Києві, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Відключення світла стосується усіх категорій споживачів і спрямовані на зменшення навантаження на мережі.

Джерело: Київська ОВА, Telegram-канал Олексія Кулеби