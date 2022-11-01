Листопад, 01 в 10:54

В Україні сьогодні, 1 листопада, набула чинності Стамбульська конвенція – про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

На жаль, насильство стосовно жінок та й домашнє насильство певною мірою поширене в усіх країнах світу. Це серйозне порушення прав людини, яке залишається в багатьох випадках непокараним.

Стамбульська конвенція набула чинності в 2014 році – лише через три роки після її ухвалення (у 2011 році).

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Факти ICTV розбиралися, що передбачає Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (офіційна назва) та що тепер зміниться в Україні.

У 2021 році Всесвітня організація охорони здоров’я у своєму звіті зазначила, що впродовж життя кожна третя жінка, а це майже 736 млн, зазнає фізичного або сексуального насильства з боку партнера або іншого чоловіка. І, на жаль, ця цифра практично не змінилася за останнє десятиліття.

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Також наголошується, що насильства непропорційно зазнають жінки, що живуть у країнах з низьким рівнем доходів.

Варто зазначити, що насильство в усіх формах (фізичне, психологічне) має вплив на жінку впродовж усього її життя. Це можуть бути депресії, незапланована вагітність, статеві інфекції тощо. Всі ці фактори впливають на суспільство загалом і потребують величезних витрат з держбюджетів.

Стамбульська конвенція передбачає:

захист жінок від фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства;

запобігання та протидія домашньому насильству; рівність між жінками і чоловіками;

протидію гендерно зумовленій дискримінації;

захист та допомога всім жертвам насильства; міжнародне співробітництво у протидії насильству.

В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство

1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі. 29 липня 2021 року закон підписав президент Володимир Зеленський.

Що в Україні має змінитися зі Стамбульською конвенцією?

За словами юриста Ростислава Кравця, з набуттям чинності Стамбульської конвенції ситуація для України принципово не зміниться. Це питання більше стосується міжнародного визнання захисту прав жінок та дітей.

Заяви про те, що нібито з набуттям чинності конвенції в Україні будуть порушуватися питання щодо гендерів, сексуальних меншин, є певним перекручуванням положень конвенції.

Варто зауважити, що Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію з певними умовами.

– Жодних змін до Конституції щодо дозволу на одностатеві шлюби – питання, яке дуже всіх непокоїть – на сьогодні в Україні не буде. Це не передбачено чинним законодавством. Те, що передбачає Стамбульська конвенція на сьогодні, й так є в нашому законодавстві: для громадян України, для дітей, для іноземців, – заявив Ростислав Кравець.

За словами адвоката, у законодавстві України чітко прописана адміністративна та кримінальна відповідальність за вчинення насильства.

– Проте сама ситуація з існуванням такого явища, як домашнє насильство, насильство щодо жінок та чоловіків все ж потребує комплексного підходу у вихованні громадян, пропаганді правильних сімейних цінностей, – наголошує Ростислав Кравець.

За його словами, справ щодо вчинення таких видів насильства в правоохоронних органах доволі багато, поліція приймає заяви. Та й в судах такі провадження ретельно розглядають.

– До речі, Україна ще деяким європейським країнам може показати приклад, як та в які строки потрібно розглядати ці справи, – зауважує Ростислав Кравець.

Хто ще не ратифікував конвенцію?

Деякі політики наголошують, що ухвалення Україною Стамбульської конвенції наближає нас до європейської сім’ї. Але тут варто зауважити, що деякі країни Європи її не ще ратифікували. Це Болгарія, Чехія, Угорщина, Латвія, Литва, зауважує Ростислав Кравець.

У Польщі ще позаминулого року говорили про бажання вийти з конвенції. Тоді міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро заявив, що конвенція не так допомагає боротися за права жертв домашнього насильства, як зазіхає на традиційні польські цінності.

А ось Туреччина першою ратифікувала конвенцію і першою ж вийшла з неї, бо, начебто, положення документа суперечать соціальним та сімейним цінностям, які сповідує Туреччина.

Чи стосується Стамбульська конвенція лише жінок?

Зауважимо, що Стамбульська конвенція стосується переважно жінок, оскільки є форми насильства, від яких потерпають лише жінки (примусові аборти, каліцтво жіночих статевих органів) або з якими жінки стикаються частіше за чоловіків (зґвалтування, переслідування, сексуальні домагання, примусові шлюби, примусова стерилізація).

Проте і чоловіки потерпають від домашнього насильства, їх також примушують до шлюбів, вони теж є жертвами зґвалтувань тощо.

Отже, Стамбульська конвенція – це про викорінення насильства як явища загалом.