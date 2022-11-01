Сєвєродонецьк в окупації живе, неначе у середньовіччі: немає навіть технічної води та світла

Листопад, 01 в 20:26

Сєвєродонецьк живе, неначе у середньовіччі, тому що російські загарбники надали постачання електрики лише у декілька десятків житлових будинків.

Про це повідомляє Луганська ОВА з посиланням на керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

– Місто живе досить складно, фактично у середньовіччі, оскільки світло є в кількох десятках будинків, а їх там понад сім сотень багатоквартирних. Вода є погодинно, і то лише також у кількох десятків будинків старого міста, частково десь у новому районі, але не вище 1-2 поверхів, – розповів глава ВЦА.

За його словами, у Сєвєродонецьку спостерігається дефіцит навіть технічної води, а сміття із дворів практично не вивозиться.

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– Пошкоджена інфраструктура до такого рівня, що те подання, яка здійснюється, не доходить до користувачів. Є дефіцит технічної води. Я вже не кажу про опалення, якого немає і окупаційною владою не було зроблено. Загалом гуманітарна ситуація досить складна. Вже не говорячи про сміття та будь-які інші блага цивілізації у місті, – зазначив Стрюк.

Фото: Луганська ОВА