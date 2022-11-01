Листопад, 01 в 12:47

Споживачі повідомляють про збій у роботі мобільного оператора Київстар 1 листопада. Клієнти компанії скаржаться, що не можуть внести кошти на рахунок через банкінги.

У Київстарі підтвердили збої, що у частини клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар.

— Зараз наші IT-спеціалісти працюють, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів вже найближчим часом.

У компанії додали, що основні послуги, такі як дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі.

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— Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробуйте поповнити рахунок через годину, – додали у Київстарі.