Куди звертатися родичам безвісти зниклих і що не можна робити: пояснення Маляр

Листопад, 02 в 16:35

Родичам та близьким зниклих безвісти військовослужбовців, яких на сьогодні близько 7 тисяч, не варто самостійно займатися пошуками через соцмережі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону пояснила, що вони можуть лише зашкодити.

– Інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні, або зник безвісти, може зашкодити його життю, здоров’ю, а також процесу обміну, – наголосила вона.

Маляр навела конкретний приклад: розміщення у соцмережах фото близької людини, зниклої безвісти, у військовій формі та з персональними даними, з позивним, номером частини, де служив.

За її словами, таким діями “ви можете викрити цю людину, якщо вона, наприклад, переховується на теимчасво окупованих територіях у цивільному, і шукає способу повернутися додому”.

Зараз дивляться

– Другий важливий момент – якщо вже тривають перемовини щодо поверенння. В цій ситуації привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати ці перемовини, або ускладнити, – зауважила заступниця глави Міноборони.

Тому у таких ситуаціях Маляр радить покладатися лише на державу, адже в Україні створено координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який діє при ГУР, і лише туди можна повідомляти інформацію з персональними даними зниклого родича.