Листопад, 02 в 10:31

На території Київської області вранці 2 листопада, з 6.00, знову почалися планові стабілізаційні відключення світла.

Наразі ще 16 тис. осель залишаються без електропостачання після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі регіону 31 жовтня.

Енергетики працюють третю добу в режимі нонстоп, обіцяють до кінця доби повернути світло всім споживачам.

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У графіку відключень електроенергії Київська область поділена на дві групи. Для кожної світло вимикають у різні години та дні тижня.

Згідно з графіком, відключення світла відбуваються для кожної групи споживачів не більше ніж на 4 години, однак можуть повторитись протягом доби через 8 годин. Наприклад, якщо світло зникло з 8 до 12 ранку, то у разі необхідності повторне відключення може бути з 20:00 до 24:00.

Стабілізаційні відключення електроенергії запровадили через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання світла допомагає зменшити навантаження на систему та дає можливість енергетикам швидше її полагодити.

Українців також просять споживати електроенергію помірно і вимикати всі зайві електроприлади з 7:00 до 23:00 години. Власників бізнесу просять обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і торгових центрів.