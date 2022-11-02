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На Київщині розпочались екстрені відключення світла: що відомо

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Київщині розпочались екстрені відключення світла: що відомо
Фото: Pixabay

На Київщині споживачам відключатимуть світло, адже значно зросло споживання.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК Київські регіональні мережі.

Щоб уникнути масових аварій, НЕК Укренерго надала розпорядження провести екстрені відключення.

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Екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.

У компанії наголошують, що наразі графіки стабілізаційних відключень не діють.

Нагадаємо, що 2 листопада киянам продовжать планово відключати світло. Згідно з розкладом, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години.

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