На Київщині розпочались екстрені відключення світла: що відомо
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На Київщині споживачам відключатимуть світло, адже значно зросло споживання.
Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК Київські регіональні мережі.
Щоб уникнути масових аварій, НЕК Укренерго надала розпорядження провести екстрені відключення.
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Екстрені відключення в області ДТЕК розпочинає вже зараз.
У компанії наголошують, що наразі графіки стабілізаційних відключень не діють.
Нагадаємо, що 2 листопада киянам продовжать планово відключати світло. Згідно з розкладом, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години.