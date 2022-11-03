Листопад, 02 в 23:46

Сьогодні ввечері 2 листопада для споживачів всіх категорій у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях ввели графіки відключення електроенергії.

В національній компанії Укренерго наголошують, що відключення необхідні для стабільності роботи енергосистеми.

Ввечері ці три області зазнали атак ворожими ракетами та іранськими ударними дронами Shahed-136. “Прильоти” були в об’єкти енергосистеми.

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– Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, – наголосили в Укренерго.

Тимчасові відключення світла дають можливість енергетикам швидше відновити енергооб’єкти.

Нагадаємо, що у Кривому Розі є влучання дрона-камікадзе Shahed-136. Безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. Декілька районів Кривого Рогу наразі без світла та води.

У Запорізькій області прогриміла серія вибухів. Наша ППО знищила всі ударні дрони-камікадзе Shahed-136.