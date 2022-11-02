Тимчасові обмеження тривають: у Києві оновили графік відключення світла
2 листопада киянам продовжать планово відключати світло за попередньо узгодженими графіками.
Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години.
Киян заспокоїли і наголосили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом всіх часових проміжків.
Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключення взагалі не застосовуватимуть.
Інтервали у графіку в окремих випадках можуть бути зрушені приблизно на 40 хв.
На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.
Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.
Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.
Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.
Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 7:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.