Листопад, 02 в 12:11

Графіків погодинних відключень світла 2 листопада для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо.

Тому в Укренерго були вимушені надати обленерго нові обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Дію графіків погодинних відключень у цих регіонах тимчасово припинено. Споживачам пояснили, що тимчасові контрольовані обмеження необхідні.

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Це допоможе зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо, вранці 2 листопада в Україні знову запровадили графіки відключення світла.

Українців також просять економити електроенергію і вимикати всі зайві електроприлади з 7:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.