Листопад, 02 в 21:36

В Одесі на зиму облаштують стаціонарні пункти обігріву.

Про це головам ОСББ повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, в умовах ракетних ударів по об’єктах енергетики України Одеса має бути готова до будь-якої надзвичайної ситуації, адже попереду зима.

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– Сьогодні міська влада визначила 141 об’єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Це 67 укриттів, 68 закладів освіти та мобільні пункти обігріву, – заявив Труханов.

Наразі у місті вже заготовили 400 кубометрів дров.

Міський голова звернувся до керівників ОСББ із проханням продумати, як вони можуть підготувати свої будинки до зими. Геннадій Труханов наголосив, що варто подумати про облаштування місць для приготування їжі, а також запасатися водою та продуктами.

Зазначимо, що пункти обігріву планують створити також у Харкові та Київській області.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в разі надзвичайної ситуації у столиці розгорнуть близько 1 тис. пунктів обігріву.