Листопад, 02 в 8:31

В Україні з 06:00 2 листопада знову ввели в дію графіки погодинних відключень світла.

Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві і таких областях:

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Житомирська;

Сумська;

Харківська;

Полтавська.

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень світла передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним обленерго.

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Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Погодинні обмеження постачання електроенергії в Україні дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Контакти обленерго з графіками відключення світла можна знайти на відповідних сайтах за посиланням.

Джерело: Укренерго