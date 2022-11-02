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В Україні знову запровадили графіки відключення світла для Києва і 7 областей

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні знову запровадили графіки відключення світла для Києва і 7 областей
Фото: Pexels

В Україні з 06:00 2 листопада знову ввели в дію графіки погодинних відключень світла.

Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві і таких областях: 

  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Житомирська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська.

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень світла передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним обленерго.

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Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Погодинні обмеження постачання електроенергії в Україні дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Контакти обленерго з графіками відключення світла можна знайти на відповідних сайтах за посиланням.

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Джерело: Укренерго

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