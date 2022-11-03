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Факти / Україна / Суспільство

На лівому березі Києва екстрено відключатимуть світло

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На лівому березі Києва екстрено відключатимуть світло
Фото: Pixabay

Жителям лівого берега столиці будуть екстрено вимикати світло. Дане рішення ухвалили за вказівками Укренерго.

Такі обмеження необхідні для того, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Про це повідомили у компанії YASNO.

Графіки відключень для цих районів неактуальні, доки ситуацію не стабілізують.

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Напередодні у ДТЕК повідомляли, що спостерігається перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошині, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.

Раніше повідомлялося, що 3 листопада графіки відключення електроенергії застосовуватимуться у Києві та 10 областях. Для киян та жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей діють графіки погодинних відключень, складені обленерго.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях застосовуються графіки аварійних відключень щодо всіх категорій споживачів.

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