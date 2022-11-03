Листопад, 03 в 13:47

Українці, які не можуть у повному обсязі сплачувати комунальні тарифи, можуть оформити собі грошову допомогу від держави у вигляді субсидії.

Сьогодні оформити субсидію можна трьома способами – звернувшись до органу соцзахисту за місцем фактичного проживання чи реєстрації, або передати документи у паперовому вигляді через уповноважених осіб територіальних громад, або онлайн за допомогою порталу Дія.

Як оформити субсидію онлайн в Україні 2022 – дізнавалися Факти ICTV.

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Оформлення субсидії онлайн 2022

Зробити це онлайн в Україні можна через портал Дія.

Перейдіть на сайт Дія та авторизуйтесь. Далі перейдіть у розділ Заява на субсидію Натисніть кнопку Подати заяву. Тепер перевірте, чи дані, що зʼявляться на екрані, вірні. Якщо ні, виправте. Далі можна заповнювати бланк заяви – вкажіть адресу, за якою хочете отримати субсидію, чи перебуваєте ви у шлюбі, чи маєте ви заборгованість за сплату ЖКП. Оберіть, на які саме ЖКП вам потрібна пільга. Тут можна обрати кілька. Потім вкажіть номер особистого рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах. Заповніть усі наступні поля, які буде пропонувати вам Дія – наявність транспортних засобів, дані про придбане майно та сплачені послуги, про придбану валюту тощо. Заповніть дані про наявність та сплату аліментів, а також про наявність нерухомого майна. Після заповнення заявки необхідно вказати спосіб отримання субсидії – на банківську картку чи на відділення Укрпошти.

Наступне, що потрібно зробити – завантажити скан-копії документів. Це важливий крок, тому завчасно відскануйте необхідні документи.

Це може бути довідка про доходи, інформація про які відсутня в податковій та Пенсійному фонді, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.

Після усіх цих кроків на екрані зʼявиться сформована заява на отримання субсидії. Уважно перегляньте, чи усі дані вказано правильно. Якщо вас все влаштовує – підпишіть заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) та натисніть кнопку Надіслати.

Усе, що потрібно знати про оформлення та отримання субсидії 2022, дивіться тут.

Що далі

Після підписання та надсилання ваша заява автоматично відправляється до органів соцзахисту, які призначають субсидії. У разі, якщо знадобляться додаткові дані, вам надійде сповіщення.

Заява розглядається впродовж 30 днів із дня оформлення.

Нагадуємо, з 1 жовтня 2022 року порядок призначення та виплати житлових субсидій почав здійснюватися через органи Пенсійного фонду України.

Проте до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого органи соціального захисту населення нараховуватимуть субсидії та пільги. Після цього такі функції теж перейдуть до органів ПФУ.

Крім того, усі, хто отримував субсидію у 2021 році, автоматично продовжать отримувати її у поточному році.

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