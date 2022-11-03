Листопад, 03 в 7:34

3 листопада киянам продовжать планово відключати світло за попередньо узгодженими графіками.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло вимикатимуть у середньому на 8-12 годин. Щодня буде до 2-3 відключень по 3-4 години.

Киян заспокоїли і наголосили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергія буде відсутня протягом усіх часових проміжків.

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Якщо енергосистема працюватиме коректно, відключення взагалі не застосовуватимуть.

Водночас у Yasno-online киян попередили, що аварійні відключення можуть застосовуватися в таких районах Києва (графік у них не діє):

Оболонь;

Виноградар;

Мінський масив;

Святошин;

Академмістечко;

Біличі;

Південна Борщагівка;

Поділ;

Куренівка.

Інтервали у графіку в окремих випадках можуть бути зрушені приблизно на 40 хв.

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

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